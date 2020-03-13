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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Açık ve kapalı tüm ceza evlerindeki görüşlerin 2 hafta süreyle ertelenmesi karara bağlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:49 Kaynak: DHA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Açık ve kapalı tüm ceza evlerindeki görüşlerin 2 hafta süreyle ertelenmesi karara bağlanmıştır.
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