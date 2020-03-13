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Ulaştırma Bakanı Turhan: Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın sabah, saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:52 Kaynak: DHA
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