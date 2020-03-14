flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

flaş, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararı alındığı öğrenildi.


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:59 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı koronavirüs oldu
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı Son dakika: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 91'e yükseldi, önlemler artırıldı Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı

Son Dakika Haberleri
23:52 Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
23:50 Ceyhan Nehri taştı, tarım alanları su altında kaldı
23:50 "VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı"
23:48 Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü
23:46 Senegal'de koronavirüs salgınına karşı önlemler üst seviyeye çıkarıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 23:58:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]