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6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24: 00'a (TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dün uçuş yasağı tedbiri kararı alınan 9 Avrupa ülkesinde bulunan Türk vatandaşı öğrenci ve turistlerimiz 17 Mart 2020 Saat 24: 00'a (TSİ) kadar ülkemize dönüş yapabilecek.


Yavuz Selim Kıran, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 06:52 Kaynak: DHA
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