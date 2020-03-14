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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Umreden yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:57 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Umreden yeni döndüyseniz 14 Gün Kuralına uymanızı ısrarla istiyoruz. Son bir hafta içinde dönen bir yurttaşımızın testi maalesef pozitif çıktı. Yeni vakalardan endişeliyiz. Lütfen ziyaretçi kabul etmeyin. Sağlık taramasından geçmiş olmak sıfır risk anlamına gelmez.
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