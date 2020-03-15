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Gençlik ve Spor Bakanlığı: Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, Umre'den dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:40 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, Umre'den dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başladı.
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