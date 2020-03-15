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6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.


İbrahim Kalın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:05 Kaynak: DHA
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