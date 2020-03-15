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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:05 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir.
Son Dakika Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden daha önce dönenler de koronavirüs testinden geçirildi Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı