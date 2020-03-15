flaş
11 dakika önce
Bakan Koca: Umre'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
Bakan Koca: Umre'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım.
Son Dakika Son dakika: Umreden dönen 10 bin 330 vatandaş karantina altına alındı Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık Koronavirüs salgını yumurta sektörüne de darbe vurdu, 6 tavuk çiftliği iflas etti Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Umreden dönenler karantinaya alındı