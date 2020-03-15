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11 dakika önce

Bakan Koca: Umre'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir.

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Bakan Koca: Umre'den dün geceden itibaren dönen tüm yolcular, Ankara ve Konya'daki öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirilmektedir. Şüpheli bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapılmaktadır. Tedbirlerde hep birlikte tavizsiz olalım.


Ankara, Konya, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:32 Kaynak: DHA
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