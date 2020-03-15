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6 saat önce

Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edildi.

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Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek  Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edildi.


Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:38 Kaynak: DHA
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