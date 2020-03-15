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Ankara Valiliği: Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
Ankara Valiliği: Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir.
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