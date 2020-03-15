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6 saat önce

Sağlık Bakanı Koca: Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur.

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Sağlık Bakanı Koca: Açıkladığımız ilk vakanın gözlem altında tutulan çevresindeki iki kişiye tanı konmuştur. Avrupa ülkelerinden gelmiş yedi, Amerika'dan gelmiş üç vakamız var. Durum üzücü ama… Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir.


fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:57 Kaynak: DHA
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