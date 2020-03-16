Sağlık Bakanı Koca: Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir.
Sağlık Bakanı Koca: Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.
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16.03.2020 00:56:54. #1.13#