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20 dakika önce

Sağlık Bakanı Koca: Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir.

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Sağlık Bakanı Koca: Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir.


fahrettin koca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
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