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6 saat önce

MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

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MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/ YPG'li terörist,  icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.


Barış Pınarı Harekatı, Huzur, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:52 Kaynak: DHA
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