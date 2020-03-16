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Bakan Koca: Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:09 Kaynak: DHA
Bakan Koca: Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan 'gizli' belge gerçek dışıdır. Panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır.
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