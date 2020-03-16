flaş
7 saat önce
İstanbul Valiliği: İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği: İstanbul'a yurt dışından dönen vatandaşlarımız, boşaltılan öğrenci yurtlarında 14 gün karantina altında tutulacak
Son Dakika Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye ait sosyal tesis ve Beltur işletmelerinin hizmetlerine ara verdiğini açıkladı Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu