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AYM: Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19/3/2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
AYM: Ülke çapında koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde 19/3/2020 tarihindeki Genel Kurul Gündeminin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 30/3/2020 tarihine kadar tedbir talepleri ve acil konular dışındaki Genel Kurul ve Bölüm toplantıları yapılmayacaktır.
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