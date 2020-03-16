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6 saat önce
Koronavirüs tedbirlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlandığı iddia edilen 'gizli' ibareli belge hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı. Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:03 Kaynak: DHA
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