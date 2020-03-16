flaş
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yeni tip Coronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 03:48 Kaynak: DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Yeni tip Coronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar Cuma ve vakit namazlarında cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale geldi.
Son Dakika Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi UEFA'dan açıklama geldi: Ligler iptal edilirse şampiyonu ülke federasyonu belirler Koronavirüse meydan okuyan kadın, klozet kapağını yaladı