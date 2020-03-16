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Sağlık Bakanı Koca: İngiltere, İsviçre, Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yarın yerel saat 08.00 itibariyle uçuşlar yasaklanmış olacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:11 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: İngiltere, İsviçre, Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yarın yerel saat 08.00 itibariyle uçuşlar yasaklanmış olacak.Uçuş yasağı uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu.
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