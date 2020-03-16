FLAŞ
18 dakika önce
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili...
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.
Son Dakika Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri