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Sağlık Bakanı Koca: Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Koca: Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım.
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