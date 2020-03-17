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MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:13 Kaynak: DHA
MSB: Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
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