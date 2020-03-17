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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu.

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İçişleri Bakanlığı: Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir.


İçişleri Bakanlığı, TEM Otoyolu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:43 Kaynak: DHA
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