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İçişleri Bakanlığı: Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:43 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63'e yükselmiştir.
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