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TUNCELİ'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:26 Kaynak: DHA
TUNCELİ'de Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botu devrildi. Suya düşen 4 askerden 3'ü kurtulurken, biri akıntıyla kayboldu. Kayıp askerin bulunması için bölgeye ekip sevk edilirken, çalışma başlatıldı.
Son Dakika Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma timinin botu devrildi: 1 asker kayıp ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi