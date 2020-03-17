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6 saat önce
Bahçeli: Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:34 Kaynak: DHA
Bahçeli: Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz.
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