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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:23 Kaynak: DHA
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl ertelendiğini açıkladı. Organizasyonun 11 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.
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