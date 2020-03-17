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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla görüştüğü Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle: - Koronavirüse karşı ortak mücadele - Suriye krizinin çözümü - İdlib'e insani yardım - Sığınmacı akını - Libya'daki gelişmeler - AB'nin...
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:38 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, video konferansla görüştüğü Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle: - Koronavirüse karşı ortak mücadele - Suriye krizinin çözümü - İdlib'e insani yardım - Sığınmacı akını - Libya'daki gelişmeler - AB'nin durumu&AB'yle ilişkilerimizi ele aldı.
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