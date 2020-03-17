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6 saat önce

AFAD verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 21: 14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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AFAD verilerine göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi Ege Denizi açıklarında saat 21: 14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın haricinde çevre illerde de hissedildi.


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Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:25 Kaynak: DHA
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