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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:19 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Dokuz ülkeden Türkiye'ye dönmek isteyen 2807 vatandaşımızın tahliye işlemleri saat 06.00 itibarıyla tamamlanmıştır."
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