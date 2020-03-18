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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK'e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:57 Kaynak: DHA
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