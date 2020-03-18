YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç : " 23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır."

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Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti