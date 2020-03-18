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YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "Ön lisans ve lisans düzeyindeki bu uygulama ve yaklaşıma, lisansüstü düzeyde de imkan tanınacak; denetlenebilir olma kaydıyla uzaktan öğretim ve dijital imkanlar kullanılarak bu süreçlerde de bir kesinti olmaması sağlanacaktır.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "Ön lisans ve lisans düzeyindeki bu uygulama ve yaklaşıma, lisansüstü düzeyde de imkan tanınacak; denetlenebilir olma kaydıyla uzaktan öğretim ve dijital imkanlar kullanılarak bu süreçlerde de bir kesinti olmaması sağlanacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:59 Kaynak: DHA
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