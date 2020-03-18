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6 saat önce
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır.
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç: "23 Mart Pazartesi uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerimizde dijital imkanlar ile uzaktan öğretim süreci başlayacaktır."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:00 Kaynak: DHA
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