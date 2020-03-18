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MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:35 Kaynak: DHA
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