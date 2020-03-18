flaş
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları nedeniyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sorunları da ortaya çıkacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları nedeniyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sorunları da ortaya çıkacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:21 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu sürecin ciddi ekonomik sonuçları olacak Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti Cumhurbaşkanı'nın Çankaya Köşkü'nde açıklama yapacağı salonda bir koltuk boş bırakılarak oturma düzeni oluşturuldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu