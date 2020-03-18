Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları nedeniyle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sorunları da ortaya çıkacaktır.

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Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti