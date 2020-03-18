MSB: Zeytin Dalı bölgesindeki huzur ve güvenliğe kastetmek isteyen terör örgütü PKK/ YPG , Afrin şehir merkezine attığı 5 adet Grad Füzesi ile masum sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 3 masum sivili katleden teröristler, 9 masum sivili de yaraladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti