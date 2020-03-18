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7 saat önce
Erdoğan: Teşhis konulan kişi sayısı 200 bine, ölen sayısı ise 8 bine yaklaşmıştır.
Erdoğan: Teşhis konulan kişi sayısı 200 bine, ölen sayısı ise 8 bine yaklaşmıştır. Teşhis konanlardan 80 bini iyileşirken, kalanların tedavisi sürmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:29 Kaynak: DHA
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