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6 saat önce
MSB: Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
MSB: Terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/ YPG'li terörist de Nusaybin'deki hudut karakolumuza teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
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