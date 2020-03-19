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AFAD verilerine göre saat 11: 04'te merkez üssü Sivas olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 11: 04'te merkez üssü Sivas olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:14 Kaynak: DHA
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