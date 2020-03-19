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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz"

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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: " Futbol, Basketbol, Voleybol Federasyonlarımızın Başkanları ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanımız ile saat 13: 30'da bir araya gelerek Koronavirüs salgınına yönelik süreci değerlendireceğiz"


Mehmet Kasapoğlu, basketbol, voleybol, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:57 Kaynak: DHA

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