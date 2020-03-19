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6 saat önce

MSB: Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

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MSB: Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.


Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:27 Kaynak: DHA

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