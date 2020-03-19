flaş
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" genelgesi kapsamında; ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği "koronavirüs tedbirleri" genelgesi kapsamında; ülke genelinde 149 bin 382 işyeri, geçici süreliğine faaliyetlerine ara verdi. Tedbir kararına uymayan işyeri işletmecilerine TCK'nın ilgili maddelerine göre Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:50 Kaynak: DHA
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek