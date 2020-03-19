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6 saat önce
Bakan Selçuk; "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık.
Bakan Selçuk; "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık."
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:39 Kaynak: DHA
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