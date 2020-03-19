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6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitedeyiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu an elimizde 115 bin kit var. Ayda 1 milyon en az üretebilir kapasitedeyiz. Her ay istediğimizde 2 milyona da çıkabilir. Şu an kit sorunumuz yok.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:44 Kaynak: DHA
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