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6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini açıkladı


Mehmet Kasapoğlu, basketbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:13 Kaynak: DHA

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