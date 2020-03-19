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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelendiğini açıkladı
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:13 Kaynak: DHA
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