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6 saat önce
Bakan Soylu: (Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları) Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar.
Bakan Soylu: (Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları) Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ'cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:04 Kaynak: DHA
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