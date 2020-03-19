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Bakan Koca: Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI.

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Bakan Koca: Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:56 Kaynak: DHA

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