FLAŞ
6 saat önce
Bakan Koca: Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI.
Bakan Koca: Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168'İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:56 Kaynak: DHA
Son Dakika İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli