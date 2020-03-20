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MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:25 Kaynak: DHA
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK/ YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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