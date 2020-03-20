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6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:47 Kaynak: DHA
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